У Криму отримаємо "жест доброї волі", якщо зробимо ситуацію, як раніше в Херсоні – нардеп

Спільним між звільненням Криму та Херсонщини є те, що вони мають і політичну, і військову складову під собою. Росіяни можуть забути про політичні фактори необхідності окупації Криму, якщо Україна створить відповідні умови військовим шляхом. Про це розповів LIGA.net нардеп Роман Костенко, секретар комітету Верховної Ради з нацбезпеки. Про це він розповів на тлі проведення саміту Кримської платформи.

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"Крим, ми розуміємо, для Путіна в той момент, коли вони його захопили у 2014 році, це був привід утриматись при владі, тому що його рейтинги тоді були не найкращі. І оцей лозунг "Крим наш" облетів весь світ, і росіяни цим почали жити. І для Путіна він дуже важливий політично", – сказав Костенко.

Він зазначив, що так само було і з Херсоном, оскільки це був фактично єдиний захоплений обласний центр, який можна було подати за досягнення.

"Це був єдиний обласний центр, який можна було подати за якесь досягнення. Для них також було важливо показати, що якихось цілей досягли. Що не якісь там села або районні містечка під контролем, а саме обласний центр", – сказав нардеп.

За словами Костенка, з позиції військового фактору Херсонський напрямок був важливий окупантам для захоплення Одеси й Миколаєва, і в перспективі для контролю над півднем України.

Проте коли Сили оборони зупинили росіян, отримали далекобійні гармати та ракети, знищили склади окупантів та почали завдавати ударів по мостах та знищувати логістику, то росіяни забули про свої політичні фактори щодо Херсона, зауважив Костенко.

"Коли ще раз втрутився військовий фактор, росіяни забули. І, скажімо, створились умови для оточення їхніх військ на правобережжі, і вони забули про всі фактори по факту політичні, про ці лозунги, і ухвалили військовим чином обґрунтоване рішення вийти з території Херсону, тому що склались такі військові умови", – пояснив він.

Костенко зауважив: якщо Україна створить умови, знищить мости, які з'єднують Крим, завдаватиме ударів по логістичних базах, Чорноморському флоту та не даватиме росіянам контролювати Чорне море, що вже робиться, то в перспективі це може призвести до "жестів доброї волі".

Проте він зазначив, що деокупація закінчиться сухопутною операцією українських сил.

"Але звичайно, що все закінчиться сухопутною операцією, тому що, який би там дрон не був, поки український солдат не прийде туди, то територія не вважається звільненою", – підсумував Костенко.

Президент Володимир Зеленський заявив, що російське суспільство може "заплющити очі" на втрату тимчасово окупованого півострова Крим, так само як це було з іншими територіями, які звільнила Україна.

На думку секретаря Ради нацбезпеки та оборони Данілова, Китай застеріг Росію щодо застосування тактичної ядерної зброї у війні проти України.

Вранці 23 серпня у тимчасово окупованому Криму було знищено російську зенітно-ракетну систему великого та середнього радіуса дії С-400 "Тріумф".

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