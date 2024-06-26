В Крыму пожар на мысе Чауда: оттуда РФ запускает по регионам "шахеды" – спутниковые фото

Пока неизвестно, что стало причиной пожара

Работа ПВО по "шахедам". Иллюстративное изображение (Фото: Telegram)

В Крыму пожар на мысе Чауда, на юге Феодосийского залива, откуда российские оккупанты запускают дроны-камикадзе по Украине, сообщает издание "Крым.Реалии".

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Журналисты написали, что на спутниковом снимке, сделанном утром во вторник, 25 июня, хорошо виден пожар на мысе Чауда.

Пока неизвестно, что стало причиной пожара. Издание утверждает, что в последние дни не было информации о ракетных или дроновых ударах по полуострову.

Спутники подтверждают, что 25 июня возник пожар в районе мыса Чауда, где находится военный полигон армии РФ, соответствующие снимки опубликованы на сайте мониторинга пожаров NASA.

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Во временно оккупированном Крыму днем 23 июня раздавались взрывы. Оккупанты заявили о якобы обстреле ракетами ATACMS.

В Минобороны РФ заявляли о "многочисленных жертвах" среди севастопольцев из-за пятой ракеты, по которой, как утверждают сами же оккупанты, отработала российская ПВО.

Российское Министерство здравоохранения заявило о 124 пострадавших. Мэр Магадана Юрий Гришан утверждал, что погибла дочь его заместителя Олега Аверьянова, которая находилась на отдыхе с родителями во временно оккупированном Севастополе.

Государственный департамент США назвал "бессмысленными и гиперболизированными" российские обвинения в причастности к удару по Севастополю.

Смотрите также: В Крыму второй раз за день гремели взрывы, пишут о пожаре – видео