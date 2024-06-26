У Криму пожежа на мисі Чауда: звідти Росія запускає по регіонах "шахеди" – супутникові фото

Робота ППО по "шахедах". Ілюстративне зображення (Фото: Telegram)

У Криму пожежа на мисі Чауда, на півдні Феодосійської затоки, звідки російські окупанти запускають дрони-камікадзе по Україні, повідомляє видання "Крим.Реалії".

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Журналісти написали, що на супутниковому знімку, зробленому зранку у вівторок, 25 червня, добре видно пожежу на мисі Чауда.

Наразі невідомо, що стало причиною пожежі. Видання стверджує, що останніми днями не було інформації про ракетні чи дронові удари по півострову.

Супутники підтверджують, що 25 червня виникла пожежа в районі мису Чауда, де розташований військовий полігон армії РФ, відповідні знімки опубліковано на сайті моніторингу пожеж NASA.

Фото: скриншот

Фото: скриншот

У тимчасово окупованому Криму вдень 23 червня лунали вибухи. Окупанти заявили про нібито обстріл ракетами ATACMS.

У Міноборони РФ заявляли про "численні жертви" серед севастопольців через п’яту ракету, по якій, як стверджують самі ж окупанти, відпрацювала російська ППО.

Російське Міністерство охорони здоров’я заявило про 124 постраждалих. Мер Магадана Юрій Гришан стверджував, що загинула донька його заступника Олега Авер'янова, яка перебувала на відпочинку з батьками в тимчасово окупованому Севастополі.

Державний департамент США назвав "безглуздими та гіперболізованими" російські звинувачення в причетності до удару по Севастополю.

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