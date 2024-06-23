В Криму вдруге за день гриміли вибухи, пишуть про пожежу – відео

Пізно ввечері 23 червня у тимчасово окупованому Криму вдруге за день лунали вибухи, повідомляють місцеві пабліки.

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О 22:12 проросійський кримський Telegram-канал повідомив про щонайменше сім вибухів у західній частині Криму (Євпаторія, Саки, Чорноморське). Це нібито були "звуки роботи ППО".

Також повідомлялось про перекриття Кримського мосту.

Проукраїнський канал Крымский ветер, посилаючись на підписників, повідомив про пожежу у селі Вітине Сакського району.

Суспільне Крим, посилаючись на співрозмовника, також повідомило про два вибухи у Євпаторії.

У тимчасово окупованому Криму вдень 23 червня лунали вибухи. Окупанти заявили про нібито обстріл ракетами ATACMS і роботу своєї ППО, в результаті якої в Севастополі загинуло четверо людей і ще понад 150 постраждали.

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