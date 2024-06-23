В Крыму второй раз за день гремели взрывы, пишут о пожаре – видео

Поздно вечером 23 июня во временно оккупированном Крыму во второй раз за день раздавались взрывы, сообщают местные паблики.

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В 22:12 пророссийский крымский Telegram-канал сообщил о минимум семи взрывах в западной части Крыма (Евпатория, Саки, Черноморское). Это якобы были "звуки работы ПВО".

Также сообщалось о перекрытии Крымского моста.

Проукраинский канал Крымский ветер, ссылаясь на подписчиков, сообщил о пожаре в селе Витино Сакского района.

Суспильне Крым, ссылаясь на собеседника, также сообщил о двух взрывах в Евпатории.

Во временно оккупированном Крыму днем 23 июня раздавались взрывы. Оккупанты заявили о якобы обстреле ракетами ATACMS и работе своей ПВО, в результате которой в Севастополе погибли четыре человека и еще более 150 пострадали.

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