В Крыму возле Керченского моста звучали взрывы. Оккупанты говорят о работе ПВО — фото
22.04.2023, 11:29
Последствия взрывов в Керчи (Фото: ресурс оккупантов)
Во временно оккупированном Крыму 22 апреля звучали взрывы в Керчи, оккупанты говорят о работе противовоздушной обороны. О звуках взрывов сообщили местные ресурсы.
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Утром жители Керчи слышали взрывы в городе, в небе были видны следы дыма.
Представители оккупантов заявили о якобы работе ПВО.
О возможных пострадавших или последствиях взрывов неизвестно.
Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен сказал, что решение о возвращении Крыма должен принимать президент Владимир Зеленский.
- Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что Украина вернет временно оккупированный Крым комбинированным путем — военной силой и дипломатией.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что дипломатическое решение войны может заключаться в возвращении к границам Украины по состоянию на 2013 год.
- Министр обороны Алексей Резников считает, что Украина может вернуть Крым без боев.
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