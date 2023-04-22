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В Крыму возле Керченского моста звучали взрывы. Оккупанты говорят о работе ПВО — фото

Цей матеріал також доступний українською
22.04.2023, 11:29
В Крыму возле Керченского моста звучали взрывы. Оккупанты говорят о работе ПВО — фото - Фото
Последствия взрывов в Керчи (Фото: ресурс оккупантов)

Во временно оккупированном Крыму 22 апреля звучали взрывы в Керчи, оккупанты говорят о работе противовоздушной обороны. О звуках взрывов сообщили местные ресурсы.

Утром жители Керчи слышали взрывы в городе, в небе были видны следы дыма.
Представители оккупантов заявили о якобы работе ПВО.
О возможных пострадавших или последствиях взрывов неизвестно.
Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен сказал, что решение о возвращении Крыма должен принимать президент Владимир Зеленский.

Читайте также: Bild: Руководство НАТО считает, что главная цель наступления ВСУ — пробить коридор в Крым

Дмитро Гриниченко
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