В Крыму завершилась мобилизация на войну с Украиной. Подоляк назвал это геноцидом

Настоящим геноцидом по этническому признаку назвал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк массовую мобилизацию крымских татар во временно оккупированном Крыму.

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"Массовая мобилизация крымских татар в Крыму – это настоящий геноцид по этническому признаку и огромная трагедия для всего народа. Принуждение граждан к войне в оккупированных регионах – не что иное, как попытка масштабной зачистки территории от нелояльного населения со стороны Москвы", – написал Подоляк.

Ранее сегодня глава оккупационной администрации в Крыму Сергей Аксенов сообщил о завершении до конца дня мобилизационных мероприятий.

По информации издания Медуза, в России, вероятно, с 28 сентября введут запрет на выезд мужчин мобилизационного возраста из страны.

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Вадим Ребрина

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