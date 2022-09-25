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В Крыму завершилась мобилизация на войну с Украиной. Подоляк назвал это геноцидом

Цей матеріал також доступний українською
25.09.2022, 16:01
В Крыму завершилась мобилизация на войну с Украиной. Подоляк назвал это геноцидом - Фото
Михаил Подоляк (скриншот)

Настоящим геноцидом по этническому признаку назвал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк массовую мобилизацию крымских татар во временно оккупированном Крыму.

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"Массовая мобилизация крымских татар в Крыму – это настоящий геноцид по этническому признаку и огромная трагедия для всего народа. Принуждение граждан к войне в оккупированных регионах – не что иное, как попытка масштабной зачистки территории от нелояльного населения со стороны Москвы", – написал Подоляк.

Ранее сегодня глава оккупационной администрации в Крыму Сергей Аксенов сообщил о завершении до конца дня мобилизационных мероприятий.

  • По информации издания Медуза, в России, вероятно, с 28 сентября введут запрет на выезд мужчин мобилизационного возраста из страны.

Читайте также: Зеленский – россиянам: Мобилизация – это о том, когда закончится ваша жизнь

Вадим Ребрина
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михаил подоляк мобилизация Крым
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