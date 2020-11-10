В КСУ сообщили, во сколько госбюджету обходится содержание одного судьи
Финансирование КСУ за 10 месяцев 2020 г стоило государству 211 млн грн, а за весь 2019 г – 254 млн грн
Госбюджет на 2020 год предусматривает финансирование Конституционного суда в размере 314,5 млн грн. Средний размер вознаграждения судьи КСУ – 254 000 грн в месяц. Об этом говорится в ответе суда на запрос Радио Свобода.
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Там отметили, что заявление депутата от Слуги народа Галины Янченко о том, что содержание одного судьи КСУ обходится государству в 21 млн грн в год, не соответствует действительности.
314,5 млн грн — это не только зарплаты судей, но и другие расходы, говорят в КСУ. За 10 месяцев 2020 г на выплату зарплаты одного судьи этого суда потрачено около 2,5 млн грн, сообщили в КСУ. Средний размер вознаграждения судьи – 254 000 грн в месяц.
Финансирование КСУ за 10 месяцев 2020 г стоило государству 211 млн грн, а за весь 2019 г – 254 млн грн.
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