В Латвии обновилось правительство: Ринкевич остался в МИД, а за оборону отвечает Мурниеце

Сейм Латвии утвердил состав нового кабинета министров премьера Кришьяниса Кариньша. Об этом сообщает Delfi.

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Среди ключевых министерств, которые играют важную роль для сотрудничества Латвии с Украиной, нового главу получило министерство обороны – вместо Артиса Пабрикса его возглавляет теперь Инара Мурниеце.

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич сохранил свой пост.

Новое правительство Латвии образовано на основе коалиционного соглашения партий Новое Единство, Объединенный список и Национальное объединение, которые суммарно контролируют в Сейме 54 из 100 депутатских мандатов.

В оборонном разделе коалиционного соглашения предусмотрено, что оборонный бюджет страны к 2027 году должен быть доведен до 3% от ВВП. Также будет продолжена работа по введению всеобщей воинской службы и усиление присутствия войск НАТО.

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Сергій Бережний

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