В Лисичанске погибших хоронят в братской могиле — глава ОВА

В Лисичанске Луганской области полицейские хоронят погибших и умерших людей в братской могиле. Сейчас в такой могиле в одном из районов похоронены 150 человек. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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"В Луганской области полицейские заменили погребальные бюро. В Лисичанске в одном из районов в братской могиле похоронены 150 человек", – написал он.

Сейчас полиция Луганской области подменяет многие службы, по его словам. В частности, была специально сформирована похоронная команда.

"Полицейские выезжают на места гибели в результате обстрелов или естественной смерти граждан и проводят захоронения людей в братской могиле", – рассказал Гайдай.

По его словам, после войны родственники смогут совершить перезахоронение. Полицейские выдают родным погибших документы, которые впоследствии дадут возможность получить свидетельства о смерти.

"Вечная память погибшим. После войны мы все сделаем по-человечески", – написал глава ОВА.

Сегодня Гайдай сообщил, что Северодонецк не окружен, но ситуация в Луганской области остается тяжелой. Трасса Лисичанск-Бахмут продолжает обстреливаться.

Вадим Ребрина

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