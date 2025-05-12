В Лондоне пройдут переговоры министров ЕС об Украине, Лемми представит новые санкции
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми в понедельник, 12 мая, встретится с европейскими коллегами, чтобы обсудить поддержку Украины и усиление регионального оборонного сотрудничества в преддверии встречи британского премьер-министра Кира Стармера с лидерами Евросоюза 19 мая. Об этом сообщило МИД Британии, передают Reuters и Bloomberg.
Лемми должен провести переговоры с представителями Франции, Италии, Германии, Испании, Польши и ЕС. Ожидается объявление новых санкций против России.
"Мы столкнулись с уникальным моментом для коллективной безопасности нашего континента. Вызов, с которым мы сталкиваемся сегодня, касается не только будущего Украины – он имеет экзистенциальное значение для всей Европы", – заявил Лемми.
В заявлении сказано, что британский министр планирует объявить о дальнейших санкциях против субъектов, поддерживающих вторжение России в Украину.
- 10 мая Стармер заявил, что если Путин не согласится на предложение о 30-дневном перемирии с 12 мая, то США и Европа усилят военную помощь Украине и санкции против Москвы, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров.
- За три года полномасштабного вторжения Россия уже потеряла 400 млрд евро из-за ограничений со стороны Европы, заявил глава МИД Франции Барро.