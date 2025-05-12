В Лондоне пройдут переговоры министров ЕС об Украине, Лемми представит новые санкции

Британский глава МИД заявил, что нынешний вызов касается не только будущего Украины, но и имеет "экзистенциальное значение" для всей Европы

Дэвид Лемми (Фото: страница министра в Х)

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми в понедельник, 12 мая, встретится с европейскими коллегами, чтобы обсудить поддержку Украины и усиление регионального оборонного сотрудничества в преддверии встречи британского премьер-министра Кира Стармера с лидерами Евросоюза 19 мая. Об этом сообщило МИД Британии, передают Reuters и Bloomberg.

Лемми должен провести переговоры с представителями Франции, Италии, Германии, Испании, Польши и ЕС. Ожидается объявление новых санкций против России.

"Мы столкнулись с уникальным моментом для коллективной безопасности нашего континента. Вызов, с которым мы сталкиваемся сегодня, касается не только будущего Украины – он имеет экзистенциальное значение для всей Европы", – заявил Лемми.

В заявлении сказано, что британский министр планирует объявить о дальнейших санкциях против субъектов, поддерживающих вторжение России в Украину.