У Лондоні пройдуть переговори міністрів ЄС щодо України, Леммі представить нові санкції
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі у понеділок, 12 травня, зустрінеться з європейськими колегами, щоб обговорити підтримку України та посилення регіональної оборонної співпраці напередодні зустрічі британського прем'єр-міністра Кіра Стармера з лідерами Євросоюзу 19 травня. Про це повідомило МЗС Британії, передають Reuters і Bloomberg.
Леммі має провести переговори з представниками Франції, Італії, Німеччини, Іспанії, Польщі та ЄС. Очікується оголошення нових санкцій проти Росії.
"Ми зіткнулися з унікальним моментом для колективної безпеки нашого континенту. Виклик, з яким ми стикаємося сьогодні, стосується не лише майбутнього України – він має екзистенційне значення для всієї Європи", – заявив Леммі.
У заяві йдеться, що британський міністр планує оголосити про подальші санкції проти суб'єктів, які підтримують вторгнення Росії в Україну.
- 10 травня Стармер заявив, що якщо Путін не погодиться на пропозицію про 30-денне перемир'я з 12 травня, то США і Європа посилять військову допомогу Україні та санкції проти Москви, аби примусити її сісти за стіл переговорів.
- За три роки повномасштабного вторгнення Росія вже втратила 400 млрд євро через обмеження з боку Європи, заявив глава МЗС Франції Барро.