У Лондоні пройдуть переговори міністрів ЄС щодо України, Леммі представить нові санкції

Британський глава МЗС заявив, що нинішній виклик стосується не лише майбутнього України, а й має "екзистенційне значення" для всієї Європи

Девід Леммі (Фото: сторінка міністра в Х)

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі у понеділок, 12 травня, зустрінеться з європейськими колегами, щоб обговорити підтримку України та посилення регіональної оборонної співпраці напередодні зустрічі британського прем'єр-міністра Кіра Стармера з лідерами Євросоюзу 19 травня. Про це повідомило МЗС Британії, передають Reuters і Bloomberg.

Леммі має провести переговори з представниками Франції, Італії, Німеччини, Іспанії, Польщі та ЄС. Очікується оголошення нових санкцій проти Росії.

"Ми зіткнулися з унікальним моментом для колективної безпеки нашого континенту. Виклик, з яким ми стикаємося сьогодні, стосується не лише майбутнього України – він має екзистенційне значення для всієї Європи", – заявив Леммі.

У заяві йдеться, що британський міністр планує оголосити про подальші санкції проти суб'єктів, які підтримують вторгнення Росії в Україну.