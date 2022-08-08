В Луганской области оккупанты пытаются устроить депортацию детей в Россию — Гайдай
Россияне пытаются организовать депортацию детей из временно оккупированной Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
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По его словам, для организации депортации детей в оккупированные города Луганской области приехала "уполномоченная по правам детей при президенте РФ". Он отметил, что в ближайшие дни более 100 детей, лишенных родительский опеки и детей-сирот вывезут на территорию России.
Гайдай заявил, что россияне не могут наладить работу социальной сферы на оккупированных территориях, у них нет возможности финансировать интернаты и санаторные школы.
"Россияне оставляют оккупированные города без принудительно мобилизированных мужчин, теперь еще и вывозят детей. Они отдают детей, потому что для них это – финансовое бремя, а не поколение будущего", — написал он.
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