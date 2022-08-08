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В Луганской области оккупанты пытаются устроить депортацию детей в Россию — Гайдай

Цей матеріал також доступний українською
08.08.2022, 08:39
В Луганской области оккупанты пытаются устроить депортацию детей в Россию — Гайдай - Фото
Сергей Гайдай (Фото: скриншот с видео)

Россияне пытаются организовать депортацию детей из временно оккупированной Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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По его словам, для организации депортации детей в оккупированные города Луганской области приехала "уполномоченная по правам детей при президенте РФ". Он отметил, что в ближайшие дни более 100 детей, лишенных родительский опеки и детей-сирот вывезут на территорию России.

Гайдай заявил, что россияне не могут наладить работу социальной сферы на оккупированных территориях, у них нет возможности финансировать интернаты и санаторные школы. 

"Россияне оставляют оккупированные города без принудительно мобилизированных мужчин, теперь еще и вывозят детей. Они отдают детей, потому что для них это – финансовое бремя, а не поколение будущего", — написал он.

Читайте также: В Лисичанске в штабе оккупантов произошел "хлопок", минус 50 захватчиков – Гайдай

Дмитрий Гриниченко
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война луганская область депортация Сергей Гайдай
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