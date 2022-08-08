В Луганской области оккупанты пытаются устроить депортацию детей в Россию — Гайдай

Россияне пытаются организовать депортацию детей из временно оккупированной Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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По его словам, для организации депортации детей в оккупированные города Луганской области приехала "уполномоченная по правам детей при президенте РФ". Он отметил, что в ближайшие дни более 100 детей, лишенных родительский опеки и детей-сирот вывезут на территорию России.

Гайдай заявил, что россияне не могут наладить работу социальной сферы на оккупированных территориях, у них нет возможности финансировать интернаты и санаторные школы.

"Россияне оставляют оккупированные города без принудительно мобилизированных мужчин, теперь еще и вывозят детей. Они отдают детей, потому что для них это – финансовое бремя, а не поколение будущего", — написал он.

Луганские партизаны возле оккупированного Сватово сожгли распределительную коробку управления железнодорожными путями.

23 июля ВСУ вблизи Лисичанска ликвидировали отряд сахалинского ОМОНа, по меньшей мере 12 россиян уничтожено.

Во временно оккупированном Алчевске Луганской области россияне мобилизуют осужденных по уголовным статьям.

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Дмитрий Гриниченко

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