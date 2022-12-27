В Луганской области пограничники разбили вражескую пехоту – видео

В Луганской области российские пехотинцы хотели закрепиться в одном из временно оккупированных сел. Украинские пограничники определили их местонахождение и начали минометную атаку. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Чтобы спастись, россияне бежали в промзону, но это им не помогло. В результате уничтожены по меньшей мере семь врагов, сообщили в министерстве.

Сегодня представитель Восточной группировки Вооруженных Сил Украины Сергей Череватый заявил, что Бахмут стал "символом беспомощности" оккупантов, потому что, посягая на половину Украины, за шесть месяцев они не могут взять районный центр.

Вадим Ребрина

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