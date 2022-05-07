UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Мариуполе раздают приглашения на парад. В Кремле говорили, что его не будет – видео

Цей матеріал також доступний українською
07.05.2022, 18:38
В Мариуполе раздают приглашения на парад. В Кремле говорили, что его не будет – видео - Фото
Скриншот с видео

В Мариуполе, вопреки заявлениям представителей Кремля о невозможности проведения в этом году парада 9 мая в городе, уцелевшим в ходе российских бомбардировок местным жителям оккупанты массово раздают приглашения на празднование и парад. Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Пока "официальные лица россиян" отрицают проведение парада в Мариуполе, по городу снова массово раздают ленты и приглашают на празднование и парад 9 мая в центр города и Приморский парк на площадь "Воинов-освободителей" с бабушкой", – написал он.

При этом, судя по опубликованному видео, раздачу георгиевских ленточек обеспечивал вооруженный конвой.

"Радостные улыбки и довольные лица обеспечивает военный конвой, который так старательно прячут операторы пропагандистов… Плохо прячут", – отметил Андрющенко.

6 мая пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков, согласно сообщению пропагандистского ресурса РИА Новости, заявлял, что парад 9 мая в этом году в Мариуполе провести "невозможно по понятным причинам", но "время придет, и там будет широкое празднование".

Еще ранее первый замглавы администрации Путина Сергей Кириенко говорил, что пока парад невозможно провести также в Донецке и Луганске.

  • Ранее ГУР Минобороны сообщал, что в Мариуполе оккупанты готовятся к проведению парада. Военное руководство армии РФ перебрасывает весь полк офицеров с боевых позиций для охраны оккупационных властей на параде.
  • По данным Андрющенко, Россия хочет одеть украинцев, которых удерживает в заложниках в фильтрационных лагерях под Мариуполем, в форму украинских военных для "парада пленных". 

Читайте также: Арестович предупредил оккупантов: Выведете наших пленных на парад 9 мая — будет горе

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
мариуполь 9 мая
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 