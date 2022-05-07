В Мариуполе раздают приглашения на парад. В Кремле говорили, что его не будет – видео

В Мариуполе, вопреки заявлениям представителей Кремля о невозможности проведения в этом году парада 9 мая в городе, уцелевшим в ходе российских бомбардировок местным жителям оккупанты массово раздают приглашения на празднование и парад. Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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"Пока "официальные лица россиян" отрицают проведение парада в Мариуполе, по городу снова массово раздают ленты и приглашают на празднование и парад 9 мая в центр города и Приморский парк на площадь "Воинов-освободителей" с бабушкой", – написал он.

При этом, судя по опубликованному видео, раздачу георгиевских ленточек обеспечивал вооруженный конвой.

"Радостные улыбки и довольные лица обеспечивает военный конвой, который так старательно прячут операторы пропагандистов… Плохо прячут", – отметил Андрющенко.

6 мая пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков, согласно сообщению пропагандистского ресурса РИА Новости, заявлял, что парад 9 мая в этом году в Мариуполе провести "невозможно по понятным причинам", но "время придет, и там будет широкое празднование".

Еще ранее первый замглавы администрации Путина Сергей Кириенко говорил, что пока парад невозможно провести также в Донецке и Луганске.

Ранее ГУР Минобороны сообщал, что в Мариуполе оккупанты готовятся к проведению парада. Военное руководство армии РФ перебрасывает весь полк офицеров с боевых позиций для охраны оккупационных властей на параде.

По данным Андрющенко, Россия хочет одеть украинцев, которых удерживает в заложниках в фильтрационных лагерях под Мариуполем, в форму украинских военных для "парада пленных".

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Вадим Ребрина

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