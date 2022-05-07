Офицеров армии РФ перемещают с боевых позиций на охрану парада в Мариуполе: список от ГУР
Военное руководство армии РФ перебрасывает весь полк офицеров с боевых позиций для охраны оккупационных властей на параде в блокадном Мариуполе, сообщает украинская разведка Минобороны.
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Отмечается, что офицеров полка заставили оставить боевые позиции и обеспечивать круглосуточную охрану оккупационным властям в Мариуполе от украинских военных.
По данным ГУР, охранять представителей Кремля во время парада в Мариуполе будет 71 гвардейский мотострелковый полк армии РФ. Этот полк дислоцируется в станице Калиновская в Чеченской Республике.
Сами солдаты РФ в личном общении жалуются на глупость командования Кремля и их унижение.
ГУР обнародовало полный список всего личного состава 71 гвардейского мотострелкового полка, который состоит из 208 оккупантов.
- Оккупанты готовят парад на 9 мая в разрушенном Мариуполе. В город приехал Сергей Кириенко – замглавы администрации диктатора Путина.
- Мариуполь больше двух месяцев находится в блокаде и под постоянными обстрелами войск РФ, город практически полностью разрушен.
- Украинские защитники сосредоточены в районе завода "Азовсталь", там же прятались от обстрелов сотни мирных жителей, которых в последние дни начали эвакуировать. В первые дни мая эвакуировались более 100 человек из завода, вчера удалось вывезти еще 50 человек.
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