В Мелитополе прогремели громкие взрывы в районе базы оккупантов — мэр города

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о мощных взрывах в городе. По его словам, жители фиксируют черный дым на западном выезде из Мелитополя – в районе захваченного оккупантами завода "Автокольорлит", который они превратили в военную базу.

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Федоров говорит, что взрывы слышал весь город.

"Оккупанты сразу же отчитались о "метком ПВО", однако дым поднимается от земли к небу. Наверняка рашистское ПВО наземное", – написал мэр.

25 мая украинские защитники сбили два российских штурмовика Су-25 возле Мелитополя.

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