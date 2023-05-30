В Мелитополе прогремели громкие взрывы в районе базы оккупантов — мэр города
30.05.2023, 20:52
Фото: t.me/ivan_fedorov_melitopol
Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о мощных взрывах в городе. По его словам, жители фиксируют черный дым на западном выезде из Мелитополя – в районе захваченного оккупантами завода "Автокольорлит", который они превратили в военную базу.
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Федоров говорит, что взрывы слышал весь город.
"Оккупанты сразу же отчитались о "метком ПВО", однако дым поднимается от земли к небу. Наверняка рашистское ПВО наземное", – написал мэр.
- 25 мая украинские защитники сбили два российских штурмовика Су-25 возле Мелитополя.
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