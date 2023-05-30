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В Мелитополе прогремели громкие взрывы в районе базы оккупантов — мэр города

Цей матеріал також доступний українською
30.05.2023, 20:52
В Мелитополе прогремели громкие взрывы в районе базы оккупантов — мэр города - Фото
Фото: t.me/ivan_fedorov_melitopol

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о мощных взрывах в городе. По его словам, жители фиксируют черный дым на западном выезде из Мелитополя – в районе захваченного оккупантами завода "Автокольорлит", который они превратили в военную базу.

Федоров говорит, что взрывы слышал весь город.

"Оккупанты сразу же отчитались о "метком ПВО", однако дым поднимается от земли к небу. Наверняка рашистское ПВО наземное", – написал мэр.

В Мелитополе прогремели громкие взрывы в районе базы оккупантов — мэр города
  • 25 мая украинские защитники сбили два российских штурмовика Су-25 возле Мелитополя.
Вадим Ребрина
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мелитопольИван Федоров
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