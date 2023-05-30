У Мелітополі прогриміли гучні вибухи у районі бази окупантів — мер міста

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про потужні вибухи у місті. За його словами, мешканці фіксують чорний дим на західному виїзді з Мелітополя – в районі захопленого окупантами заводу "Автокольорлит", який вони перетворили на військову базу.

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Федоров каже, що вибухи чуло все місто.

"Окупанти відразу ж відзвітували про "влучне ППО", проте дим підіймається від землі до неба. Напевно рашистське ППО наземне", – написав мер.

25 травня українські захисники збили два російських штурмовики Су-25 біля Мелітополя.

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