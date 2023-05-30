RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

У Мелітополі прогриміли гучні вибухи у районі бази окупантів — мер міста

Этот материал также доступен на русском
30.05.2023, 20:52
У Мелітополі прогриміли гучні вибухи у районі бази окупантів — мер міста - Фото
Фото: t.me/ivan_fedorov_melitopol

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про потужні вибухи у місті. За його словами, мешканці фіксують чорний дим на західному виїзді з Мелітополя – в районі захопленого окупантами заводу "Автокольорлит", який вони перетворили на військову базу.

Федоров каже, що вибухи чуло все місто.

"Окупанти відразу ж відзвітували про "влучне ППО", проте дим підіймається від землі до неба. Напевно рашистське ППО наземне", – написав мер.

У Мелітополі прогриміли гучні вибухи у районі бази окупантів — мер міста
  • 25 травня українські захисники збили два російських штурмовики Су-25 біля Мелітополя.
Вадим Ребрина
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
мелітопольІван Федоров
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 