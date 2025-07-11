В Мелитополе уничтожили станцию управления войсками и пятерых оккупантов
Во временно оккупированном Мелитополе Главное управление разведки Министерства обороны и движение сопротивления реализовали операцию, в результате которой ликвидировали пятерых захватчиков и станцию управления войсками. Об этом сообщила пресс-служба ГУР.
Операция была проведена 10 июля на территории одного из предприятий временно оккупированного Мелитополя Запорожской области. В месте, где россияне обустроили логистическую базу, места размещения личного состава и военного транспорта, раздался взрыв.
Детонация произошла в момент, когда оккупанты разгружали военный транспорт – пятеро захватчиков из так называемой Росгвардии ликвидированы.
Кроме этого, в результате взрыва также уничтожена аппаратная станция обеспечения спутниковой связью, которую оккупанты планировали использовать для управления войсками.
- 18 июня стало известно, что во временно оккупированном Бердянске застрелен Грицай, который подозревается в государственной измене из-за сотрудничества со страной-агрессором.
- 3 июля ГУР сообщило, что на Запорожском направлении Силы обороны уничтожили около половины позиций и мест проживания российских операторов БпЛА.