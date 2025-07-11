У Мелітополі ГУР та рух опору знищили станцію управління військами та п’ятьох окупантів

На території одного з підприємств, де росіяни облаштували базу, пролунав вибух

Російський загарбник (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

У тимчасово окупованому Мелітополі Головне управління розвідки Міністерства оборони та рух опору реалізували операцію, в результаті якої ліквідували п’ятьох загарбників та станцію управління військами. Про це повідомила пресслужба ГУР.

Операцію провели 10 липня на території одного з підприємств тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області. У місці, де росіяни облаштували логістичну базу, місця розміщення особового складу та військового транспорту, пролунав вибух.

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Детонація відбулась у момент, коли окупанти розвантажували військовий транспорт – п’ятьох загарбників з так званої Росгвардії ліквідовано.

Крім цього, у результаті вибуху також знищено апаратну станцію забезпечення супутниковим зв’язком, яку окупанти планували використовувати для управління військами.

Фото: ГУР

18 червня стало відомо, що у тимчасово окупованому Бердянську застрелено Грицая, який підозрюється у державній зраді через співпрацю з країною-агресоркою.

3 липня ГУР повідомило, що на Запорізькому напрямку Сили оборони знищили майже половину позицій та місць проживання російських операторів БпЛА.