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В МИД вызвали посла Венгрии, Украина ждет от Будапешта извинений за выходку Орбана

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2022, 21:06
В МИД вызвали посла Венгрии, Украина ждет от Будапешта извинений за выходку Орбана - Фото
Виктор Орбан (Фото - EPA)

22 ноября в МИД вызвали посол Венгрии. Ему было заявлено о неприемлемости публичных действий премьер-министра страны Виктора Орбана, за которые Украина потребовала принести извинения.

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МИД сообщил, что посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто получил заявление о том, что Украина считает неприемлемыми публичное появление Виктора Орбана в шарфе с картой Венгрии, которая захватывает часть территории Украины.

На встрече с послом было отмечено, что Украина ожидает извинений за этот инцидент и надеется, что в дальнейшем официальные лица Венгрии будет воздерживаться от шагов, которые могут быть расценены как неуважение к территориальной целостности нашего государства.

Сегодня Орбан встречался с футболистом Балашем Джуджаком, который проводил последний матч за сборную Венгрии. На Орбане был шарф с картой "Большой Венгрии", которая существовала до заключения Трианонского мира 1920 года и включала части территорий современных Украины, Румынии, Словакии, Австрии, Хорватии и Сербии. 

Впоследствии Орбан заявил, что "футбол — это не политика", и что "сборная Венгрии — это команда всех венгров, где бы они не жили". 

Читайте также: Будапешт "не поддержал" заявление Путина о территориальных претензиях Венгрии к Украине

Сергій Бережний
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МИД Венгрия посол скандал виктор орбан
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