В МИД вызвали посла Венгрии, Украина ждет от Будапешта извинений за выходку Орбана
22 ноября в МИД вызвали посол Венгрии. Ему было заявлено о неприемлемости публичных действий премьер-министра страны Виктора Орбана, за которые Украина потребовала принести извинения.
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МИД сообщил, что посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто получил заявление о том, что Украина считает неприемлемыми публичное появление Виктора Орбана в шарфе с картой Венгрии, которая захватывает часть территории Украины.
На встрече с послом было отмечено, что Украина ожидает извинений за этот инцидент и надеется, что в дальнейшем официальные лица Венгрии будет воздерживаться от шагов, которые могут быть расценены как неуважение к территориальной целостности нашего государства.
Сегодня Орбан встречался с футболистом Балашем Джуджаком, который проводил последний матч за сборную Венгрии. На Орбане был шарф с картой "Большой Венгрии", которая существовала до заключения Трианонского мира 1920 года и включала части территорий современных Украины, Румынии, Словакии, Австрии, Хорватии и Сербии.
Впоследствии Орбан заявил, что "футбол — это не политика", и что "сборная Венгрии — это команда всех венгров, где бы они не жили".
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