Иран рассматривает выход из Договора о нераспространении ядерного оружия

Эсмаил Багайи (Фото: x.com/IRIMFA_SPOX)

Иран якобы рассматривает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя Министерства иностранных дел страны Эсмаила Багайи.

По его словам, парламент уже готовит соответствующий законопроект. Представитель иранского МИД отметил, что Тегеран по-прежнему выступает против разработки оружия массового уничтожения.

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Представитель народа Тегерана в парламенте Мехди Кучакзаде заявил в интервью EcoIran, что план по выходу из ДНЯО уже подготовлен и состоит из трех пунктов.

Однако глава Центра по коммуникациям и культурным вопросам Ирана Иман Шамсаи отметил, что Исламская консультативная ассамблея еще не дала добро на выход из ДНЯО. Тем самым он опроверг слухи о том, что решение уже якобы принято.