Іран розглядає вихід із Договору про нерозповсюдження ядерної зброї

Есмаїл Багаї (Фото: x.com/IRIMFA_SPOX)

Іран нібито розглядає можливість виходу з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву представника Міністерства закордонних справ країни Есмаїла Багаї.

За його словами, парламент уже готує відповідний законопроєкт. Представник іранського МЗС зазначив, що Тегеран, як і раніше, виступає проти розробки зброї масового знищення.

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Представник народу Тегерана в парламенті Мехді Кучакзаде заявив у інтерв'ю EcoIran, що план виходу з ДНЯЗ уже підготовлений і складається з трьох пунктів.

Однак голова Центру з комунікацій та культурних питань Ірану Іман Шамсаї зазначив, що Ісламська консультативна асамблея ще не дала добро на вихід із ДНЯЗ. Тим самим він спростував чутки про те, що рішення вже нібито ухвалено.