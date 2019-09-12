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Инвентаризация. Почему Украина не выходит из договоров с РФ

Инвентаризация. Почему Украина не выходит из договоров с РФ - Фото
Фото: Евгений Пилипенко/LIGA.net
12.09.2019, 14:00

Дипломаты заверяют, что замедление временно и связано с рядом объективных причин

В Министерстве иностранных дел рассказали, что Украина временно перестала деанонсировать договоры с Россией и СНГ из-за проведения "инвентаризации правовой базы" и формирования новых органов власти. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили в пресс-службе министерства.

В МИД объясняют, что для деанонсации договоров необходимо учесть все предусмотренные ними процедуры, что и будет сделано в процессе инвентаризации договорной базы.

В то же время, сообщили в МИД, работу несколько замедляет процесс формирования органов государственной власти после президентских и парламентских выборов.

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В МИД заверяют, что как только будет завершена инвентаризация, а органы власти будут окончательно сформированы, они продолжат деанонсацию тех договоров с РФ и СНГ, которые не соответствуют национальным интересам.

Предыстория. Вчера российское издание КоммерсантЪ с ссылкой на дипломатические источники РФ сообщало, что Украина перестала уведомлять Москву о прекращении договоров с РФ.

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МИД договор МЗС инвентаризация деанонсация
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