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В МИД Польши о Шольце и "войне Путина": Попытка деления на хороших россиян и плохого царя

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2022, 15:17
В МИД Польши о Шольце и
Марцин Пшидач (фото — Sebastian Indra, МИД Польши)

В Министерстве иностранных дел Польши отреагировали на слова канцлера Германии  Олафа Шольца о том, что война России против Украины – это якобы "война Путина". Замглавы польского ведомства Марцин Пшидач в эфире TVP1 сказал, что это попытки "отбелить" и делить на "хороших россиян и плохого царя".

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На прошлой неделе Шольц на вопрос о его отношении к предложению отменить выдачу виз для россиян, сказал: "Это война Путина, и поэтому мне тяжело принять эту идею".

Польский дипломат считает, что Шольц не читал всех сообщений об огромной поддержке политики российского диктатора среди простых россиян и, возможно, не видел всех роликов, в которых люди собираются в букву Z. Он предположил, что Шольц не видел и всех пророссийских митингов, в том числе в Германии и в самом Берлине, где есть люди, поддерживающие политику Путина.

Замминистра иностранных дел Польши отметил, что "можно так жить и не видеть этого, но стоит усвоить это знание, чтобы принимать необходимые политические решения".

"Это, конечно, попытка в каком-то смысле отбелить или разделить, что есть хорошие россияне и плохой царь", – сказал Пшидач.

  • Шольц на пресс-конференции на вопрос о его отношении к предложению отменить выдачу виз для россиян, сказал, что "это война Путина, и поэтому мне тяжело принять эту идею". Через несколько дней он повторил свое убеждение и заявил, что "важно не осложнять жизнь всем россиянам".
  • Кулеба ответил Шольцу на "войну Путина" – убивать едут солдаты РФ, большинство россиян – поддерживают. 

Читайте также: "Война Путина". Эстония о риторике Шольца – войну ведет РФ, россияне несут ответственность

Оксана Житнюк
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туризм виза Марцин Пшидач олаф шольц
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