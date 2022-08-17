В МИД Польши о Шольце и "войне Путина": Попытка деления на хороших россиян и плохого царя

В Министерстве иностранных дел Польши отреагировали на слова канцлера Германии Олафа Шольца о том, что война России против Украины – это якобы "война Путина". Замглавы польского ведомства Марцин Пшидач в эфире TVP1 сказал, что это попытки "отбелить" и делить на "хороших россиян и плохого царя".

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На прошлой неделе Шольц на вопрос о его отношении к предложению отменить выдачу виз для россиян, сказал: "Это война Путина, и поэтому мне тяжело принять эту идею".

Польский дипломат считает, что Шольц не читал всех сообщений об огромной поддержке политики российского диктатора среди простых россиян и, возможно, не видел всех роликов, в которых люди собираются в букву Z. Он предположил, что Шольц не видел и всех пророссийских митингов, в том числе в Германии и в самом Берлине, где есть люди, поддерживающие политику Путина.

Замминистра иностранных дел Польши отметил, что "можно так жить и не видеть этого, но стоит усвоить это знание, чтобы принимать необходимые политические решения".

"Это, конечно, попытка в каком-то смысле отбелить или разделить, что есть хорошие россияне и плохой царь", – сказал Пшидач.

Шольц на пресс-конференции на вопрос о его отношении к предложению отменить выдачу виз для россиян, сказал, что "это война Путина, и поэтому мне тяжело принять эту идею". Через несколько дней он повторил свое убеждение и заявил, что "важно не осложнять жизнь всем россиянам".

Кулеба ответил Шольцу на "войну Путина" – убивать едут солдаты РФ, большинство россиян – поддерживают.

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Оксана Житнюк

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