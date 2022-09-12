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В МИД Польши раскритиковали сторонников диалога с Россией: Уже был Нормандский формат

Цей матеріал також доступний українською
12.09.2022, 18:17
В МИД Польши раскритиковали сторонников диалога с Россией: Уже был Нормандский формат - Фото
Фото: МИД Польши

Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач заявил, что сторонники диалога с Россией сегодня разбивают европейское единство. Об этом он сказал в интервью PAP.

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"Мы считаем, что сдерживание России в интересах всей Европы и те, кто требовал диалога с Россией, сегодня разбивают европейское единство", – сказал он.

Пшидач прокомментировал слова президента Франции Эмманюэля Макрона, назвавшего страны Центрально-Восточной Европы "разжигателями войны".

По мнению замминистра иностранных дел Польши, это нервная реакция на субъективную и эффективную политику Польши. "Если бы мы не были эффективны, президент Макрон не критиковал бы нас. Если бы мы не смогли навязать эту политику всему Европейскому Союзу, французы, вероятно, не так нервничали бы", – предположил дипломат.

Он напомнил, что с Россией вели диалог в Нормандском формате, но это не остановило ее агрессию против Украины.

"Желание вести диалог с Россией было реализовано во времена Нормандского формата, в котором были и Германия, и Франция, и все мы знаем, к чему привел этот формат – он не привел к стабильному миру в Европе. 24 февраля эта Россия, с какой страны, входившие в Нормандский формат, хотели продолжить дискуссию, просто запустила ракеты в сторону Киева и напала на суверенное украинское государство", – сказал Пшидач.

Андрій Водяний
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Россия война польша Марцин Пшидач
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