В МИД призвали исключить РФ из международных космических программ за флаги террористов

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко отреагировал на так называемые флаги террористических организаций ДНР и ЛНР, развернутые россиянами на космической станции. Николенко призвал исключить РФ из всех международных космических программ.

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Вчера, 4 июля, российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков развернули "флаги" созданных Кремлем на Донбассе террористических организаций, "поздравили" с захватом Лисичанска и Луганской области, а также выразили поддержку ползучей оккупации Донецкой области.

Николенко подчеркнул, что россияне развернули на МКС "флаги", под которыми российские войска убивают женщин и детей на Донбассе и превращают в пепел целые украинские города.

"Россия экспортирует свое варварство даже в космос – зону мира. Она должна быть исключена из всех международных космических программ", – заявил спикер МИД.

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Оксана Житнюк

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