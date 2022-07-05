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В МИД призвали исключить РФ из международных космических программ за флаги террористов

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2022, 17:20
В МИД призвали исключить РФ из международных космических программ за флаги террористов - Фото
Олег Николенко (скриншот)

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко отреагировал на так называемые флаги террористических организаций ДНР и ЛНР, развернутые россиянами на космической станции. Николенко призвал исключить РФ из всех международных космических программ.

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Вчера, 4 июля, российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков развернули "флаги" созданных Кремлем на Донбассе террористических организаций, "поздравили" с захватом Лисичанска и Луганской области, а также выразили поддержку ползучей оккупации Донецкой области.

Николенко подчеркнул, что россияне развернули на МКС "флаги", под которыми российские войска убивают женщин и детей на Донбассе и превращают в пепел целые украинские города.

"Россия экспортирует свое варварство даже в космос – зону мира. Она должна быть исключена из всех международных космических программ", – заявил спикер МИД.

В МИД призвали исключить РФ из международных космических программ за флаги террористов

Читайте также: Астронавт NASA отреагировал на "флаги ЛДНР", развернутые россиянами на космической станции

Оксана Житнюк
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МИД космос мкс флаг лнр
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