В Минобороны рассказали, как Россия пытается помешать наступлению ВСУ – с севера и востока

Российские оккупанты пытаются помешать украинскому наступлению, проводя отвлекающие действия на севере Украины и на нескольких восточных направлениях боевых действий. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

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Представитель Минобороны отметила, что оккупанты совершают отвлекающие маневры на северных границах Украины – и со стороны Беларуси, и со стороны России.

"Там осуществляются постоянные обстрелы и отвлекающие действия именно для того, чтобы мы там концентрировали определенные силы для ответа и не могли, например, их использовать на других участках фронта", – сказала Маляр.

Она добавила, что россияне продолжают массированное наступление на Авдеевском, Марьинском и Лиманском направлениях.

"И мы тоже вынуждены туда бросать силы, чтобы останавливать. И тут важный момент. Да, они не продвинулись ни на один метр, потому что наши не дают. Но мы действительно там концентрируем большое количество наших сил, людей и оружия", – сообщила замминистра обороны.

28 июня 2023 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал, что Украине удалось перехватить стратегическую инициативу.

29 июня командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев призвал жителей Сумской области эвакуироваться из приграничных населенных пунктов, потому что Россия обстреливает их "с непонятной настойчивостью".

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