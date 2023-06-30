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В Минобороны рассказали, как Россия пытается помешать наступлению ВСУ – с севера и востока

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2023, 09:58
В Минобороны рассказали, как Россия пытается помешать наступлению ВСУ – с севера и востока - Фото
Анна Маляр (Скриншот видео)

Российские оккупанты пытаются помешать украинскому наступлению, проводя отвлекающие действия на севере Украины и на нескольких восточных направлениях боевых действий. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

Представитель Минобороны отметила, что оккупанты совершают отвлекающие маневры на северных границах Украины – и со стороны Беларуси, и со стороны России.

"Там осуществляются постоянные обстрелы и отвлекающие действия именно для того, чтобы мы там концентрировали определенные силы для ответа и не могли, например, их использовать на других участках фронта", – сказала Маляр.

Она добавила, что россияне продолжают массированное наступление на Авдеевском, Марьинском и Лиманском направлениях.

"И мы тоже вынуждены туда бросать силы, чтобы останавливать. И тут важный момент. Да, они не продвинулись ни на один метр, потому что наши не дают. Но мы действительно там концентрируем большое количество наших сил, людей и оружия", – сообщила замминистра обороны.

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Наталья Медведева
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войнанаступлениеАнна Маляр
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