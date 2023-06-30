У Міноборони розповіли, як Росія намагається завадити наступу ЗСУ – з півночі та сходу

Російські окупанти намагаються завадити українському наступу, проводячи певні дії для відволікання уваги на півночі України та на кількох східних напрямках бойових дій. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

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Представниця Міноборони зазначила, що окупанти здійснюють маневри для відволікання уваги на північних кордонах України – і з боку Білорусі, і з боку Росії.

"Там здійснюються постійні обстріли і відволікаючі дії саме для того, щоб ми там концентрували певні сили для відповіді і не могли, наприклад, їх використовувати на інших ділянках фронту", – сказала Маляр.

Вона додала, що росіяни продовжують масований наступ на Авдіївському, Мар'їнському та Лиманському напрямках.

"І ми теж змушені туди кидати сили, щоб зупиняти. І тут важливий момент. Так, вони не просунулися ні на один метр, бо наші не дають. Але ми справді там концентруємо велику кількість наших сил, людей та зброї", – повідомила заступниця міністра оборони.

28 червня 2023 року головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав, що Україні вдалося перехопити стратегічну ініціативу.

29 червня командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв закликав жителів Сумської області евакуюватися з прикордонних населених пунктів, бо Росія обстрілює їх "з незрозумілою наполегливістю".

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