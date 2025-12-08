В Минобороны рассказали, какие обновления появятся в Армия+ в 2026 году

Мстислав Баник анонсировал появление в приложении удостоверения защитника, а также военного билета или офицерского удостоверения

Мстислав Баник (Фото: Telegram-канал Михаила Федорова)

В 2026 году в мобильном приложении для военнослужащих Армия+ появится ряд нововведений. Их на мероприятии Digital Defence Forum представил руководитель цифровых продуктов Министерства обороны Мстислав Баник, передает корреспондентка LIGA.net.

Он напомнил, что прошло больше года с момента запуска приложения для военнослужащих. За это время у Армия+ уже 1 млн пользователей. Ежемесячно 500 000 человек открывает приложение. Военные активно используют функции перевода и обучения.

Баник объявил о запуске нового этапа в развитии Армии+. Он отметил, что это уже будет третья версия приложения, которая обогатится функциями. Чиновник представил краткий обзор плана Минобороны на 2026 год.

По его словам, в Армия+ появится большое количество информации, которая интересует военных, в частности новые разъяснения, распоряжения и тому подобное. Кроме того, сервис даст возможность военному обратиться к помощнику.

Баник рассказал, что в следующем году в приложении должно появиться удостоверение защитника.

"Удостоверение защитника для того, чтобы перестать бояться, что ты потеряешь. Военный билет или офицерское удостоверение – где-то для того, чтобы удостоверить свою личность на блокпосту или там, где тебе будет необходимо", – уточнил он.

Чиновник анонсировал появление в приложении данных по обеспечению военного снаряжением и заработной плате. Будет обновлен раздел обучения, в частности он упомянул "короткие вертикальные форматы".

Баник добавил, что Армия+ уже доступна в 70% воинских частей. Поэтому, по его словам, есть необходимость, чтобы командиры имели удобный сервис для подписей, в частности рапортов.

6 июля стало известно, что для военных появилось шесть новых рапортов в Армия+. Они касаются увольнения со службы после плена, заочного обучения, изменения персональных данных и не только.

В июле Минобороны сообщало, что за 11 месяцев функционирования Армия+ полностью обработано 680 000 электронных рапортов.