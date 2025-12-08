У Міноборони розповіли, які оновлення з’являться в Армія+ у 2026 році

Мстислав Банік анонсував появу у застосунку посвідчення захисника, а також військового квитка або офіцерського посвідчення

Мстислав Банік (Фото: Telegram-канал Михайла Федорова)

У 2026 році у мобільному застосунку для військовослужбовців "Армія+" з’явиться кілька нововведень. Їх на заході Digital Defence Forum презентував керівник цифрових продуктів Міністерства оборони Мстислав Банік, передає кореспондентка LIGA.net.

Він нагадав, що минуло більше як рік від моменту запуску застосунку для військовослужбовців. За цей час Армія+ вже має 1 млн користувачів. Щомісяця 500 000 людей відкриває застосунок. Військові активно використовують функції переведення та навчання.

Банік оголосив про запуск нового етапу у розвитку Армії+. Він зазначив, що це вже буде третя версія застосунку, яка збагатиться функціями. Посадовець представив короткий огляд плану Міноборони на 2026 рік.

За його словами, в Армія+ з'явиться велика кількість інформації, яка цікавить військових, зокрема нові роз'яснення, розпорядження тощо. Крім того, сервіс дасть можливість військовому звернутися до помічника.

Банік розповів, що наступного року у застосунку має з'явитися посвідчення захисника.

"Посвідчення захисника для того, щоб перестати боятися, що ти загубиш. Військовий квиток або офіцерське посвідчення – десь для того, щоб засвідчити свою особу на блокпосту чи там, де тобі буде необхідно", – уточнив він.

Посадовець анонсував появу у застосунку даних щодо забезпечення військового спорядженням та заробітній платі. Буде оновлено розділ навчання, зокрема він згадав "короткі вертикальні формати".

Банік додав, що Армія+ вже доступна в 70% військових частин. Через це, за його словами, є необхідність, щоб командири мали зручний сервіс для підписів, зокрема рапортів.

6 липня стало відомо, що для військових з’явилося шість нових рапортів в Армія+. Вони стосуються звільнення зі служби після полону, заочного навчання, зміни персональних даних і не тільки.

У липні Міноборони повідомляло, що за 11 місяців функціонування Армія+ повністю оброблено 680 000 електронних рапортів.