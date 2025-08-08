В Молдове после обысков задержали двух подозреваемых по делу о подкупе избирателей
В Молдове задержали двух подозреваемых по делу о незаконном финансировании партий и подкупе избирателей перед парламентскими выборами. По данным следствия, они действовали в интересах беглого олигарха Илана Шора, сообщает Генеральный инспекторат полиции Молдовы.
По версии следствия, целью задержанных был подкуп избирателей в контексте предстоящих парламентских выборов, используя различные незаконные методы финансирования.
Правоохранители заявили, что собрали доказательства того, что группа лиц, действующая в пользу группы Шора, получала деньги через мобильное приложение российского "Промсвязьбанка", который находится под международными санкциями.
По информации полиции, часть средств, поступавших через PSB, позже выводили через приложение Telegram с помощью чат-бота Bankgreenmanager.
Также отмечается, что через группы в этом мессенджере члены организации получали указания от кураторов из России, которые просили распространять и комментировать в соцсетях фейковые видеоролики.
7 августа по всей Молдове проходили обыски в рамках расследования дела о подкупе избирателей и незаконном финансировании. Всего состоялось 78 обысков в нескольких населенных пунктах страны.
- 30 июля 2025 года Санду сообщила, что Россия готовит беспрецедентное вмешательство в парламентские выборы в Молдове – Кремль инвестирует в несколько политических проектов, чтобы провести своих людей в следующий парламент.
- 4 августа советник президента Молдовы заявил, что Россия активизирует усилия по влиянию на молдавских избирателей, проживающих по всей Европе, накануне парламентских выборов в стране.
- В этот же день в Молдове разоблачили новую схему незаконного финансирования и подкупа избирателей, которая координируется из России через приложение Taito.
