В Молдове после обысков задержали двух подозреваемых по делу о подкупе избирателей

Иллюстративное фото (Фото: facebook.com/politiarepubliciimoldova)

В Молдове задержали двух подозреваемых по делу о незаконном финансировании партий и подкупе избирателей перед парламентскими выборами. По данным следствия, они действовали в интересах беглого олигарха Илана Шора, сообщает Генеральный инспекторат полиции Молдовы.

По версии следствия, целью задержанных был подкуп избирателей в контексте предстоящих парламентских выборов, используя различные незаконные методы финансирования.

Правоохранители заявили, что собрали доказательства того, что группа лиц, действующая в пользу группы Шора, получала деньги через мобильное приложение российского "Промсвязьбанка", который находится под международными санкциями.

По информации полиции, часть средств, поступавших через PSB, позже выводили через приложение Telegram с помощью чат-бота Bankgreenmanager.

Также отмечается, что через группы в этом мессенджере члены организации получали указания от кураторов из России, которые просили распространять и комментировать в соцсетях фейковые видеоролики.

7 августа по всей Молдове проходили обыски в рамках расследования дела о подкупе избирателей и незаконном финансировании. Всего состоялось 78 обысков в нескольких населенных пунктах страны.