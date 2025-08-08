У Молдові після обшуків затримали двох підозрюваних у справі про підкуп виборців

Ілюстративне фото (Фото: facebook.com/politiarepubliciimoldova)

У Молдові затримали двох підозрюваних у справі про незаконне фінансування партій та підкуп виборців перед парламентськими виборами. За даними слідства, вони діяли в інтересах олігарха-втікача Ілана Шора, повідомляє Генеральний інспекторат поліції Молдови.

За версією слідства, метою затриманих був підкуп виборців у контексті майбутніх парламентських виборів, використовуючи різні незаконні методи фінансування.

Правоохоронці заявили, що зібрали докази того, що група осіб, яка діє на користь групи Шора, отримувала гроші через мобільний застосунок російського "Промсвязьбанка", який перебуває під міжнародними санкціями.

За інформацією поліції, частину коштів, що надходили через PSB, пізніше виводили через застосунок Telegram за допомогою чат-бота Bankgreenmanager.

Також зазначається, що через групи в цьому месенджері члени організації отримували вказівки від кураторів із Росії, які просили поширювати та коментувати у соцмережах фейкові відеоролики.

7 серпня у всій Молдові проходили обшуки в межах розслідування справи про підкуп виборців і незаконне фінансування. Загалом відбулося 78 обшуків у кількох населених пунктах країни.