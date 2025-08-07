У Молдові проводять масштабні обшуки через справу про підкуп виборців
Вранці 7 серпня по всій Молдові проходять обшуки в рамках розслідування справи про підкуп виборців і незаконне фінансування. Про це повідомляє Генеральний інспекторат поліції Молдови.
Обшуки проводять співробітники Національного інспекторату розслідувань, бригада Fulger та прокурори PCCOCS. Загалом відбувається 78 обшуків у кількох населених пунктах країни, повідомили в поліції.
Молдовські поліціянти також заявили, що обшуки проводять у "членів та прибічників злочинної організації". Правоохоронці закликали тих, до кого вони приходять, "співпрацювати та відчиняти" двері.
- 30 липня 2025 року Санду повідомила, що Росія готує безпрецедентне втручання у парламентські вибори в Молдові – Кремль інвестує у декілька політичних проєктів, щоб провести своїх людей у наступний парламент.
- 4 серпня радник президентки Молдови заявив, що Росія активізує зусилля з впливу на молдовських виборців, що проживають по всій Європі, напередодні парламентських виборів у країні.
- Цього ж дня у Молдові викрили нову схему незаконного фінансування та підкупу виборців, яка координується з Росії через застосунок Taito.
