У Молдові проводять масштабні обшуки через справу про підкуп виборців

Вранці 7 серпня по всій Молдові проходять обшуки в рамках розслідування справи про підкуп виборців і незаконне фінансування. Про це повідомляє Генеральний інспекторат поліції Молдови.

Обшуки проводять співробітники Національного інспекторату розслідувань, бригада Fulger та прокурори PCCOCS. Загалом відбувається 78 обшуків у кількох населених пунктах країни, повідомили в поліції.

Молдовські поліціянти також заявили, що обшуки проводять у "членів та прибічників злочинної організації". Правоохоронці закликали тих, до кого вони приходять, "співпрацювати та відчиняти" двері.