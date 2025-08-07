В Молдове проводят масштабные обыски из-за дела о подкупе избирателей
Утром 7 августа по всей Молдове проходят обыски в рамках расследования дела о подкупе избирателей и незаконном финансировании. Об этом сообщает Генеральный инспекторат полиции Молдовы.
Обыски проводят сотрудники Национального инспектората расследований, бригада Fulger и прокуроры PCCOCS. Всего проходит 78 обысков в нескольких населенных пунктах страны, сообщили в полиции.
Молдовские полицейские также заявили, что обыски проводят у "членов и сторонников преступной организации". Правоохранители призвали тех, к кому они приходят, "сотрудничать и открывать" двери.
- 30 июля 2025 года Санду сообщила, что Россия готовит беспрецедентное вмешательство в парламентские выборы в Молдове – Кремль инвестирует в несколько политических проектов, чтобы провести своих людей в следующий парламент.
- 4 августа советник президента Молдовы заявил, что Россия активизирует усилия по влиянию на молдавских избирателей, проживающих по всей Европе накануне парламентских выборов в стране.
- В этот же день в Молдове разоблачили новую схему незаконного финансирования и подкупа избирателей, которая координируется из России через приложение Taito.
