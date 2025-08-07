В Молдове проводят масштабные обыски из-за дела о подкупе избирателей

Всего проходит 78 обысков в нескольких населенных пунктах страны, сообщили в полиции

Молдова (Иллюстративное фото: Dumitru Doru/EPA)

Утром 7 августа по всей Молдове проходят обыски в рамках расследования дела о подкупе избирателей и незаконном финансировании. Об этом сообщает Генеральный инспекторат полиции Молдовы.

Обыски проводят сотрудники Национального инспектората расследований, бригада Fulger и прокуроры PCCOCS. Всего проходит 78 обысков в нескольких населенных пунктах страны, сообщили в полиции.

Молдовские полицейские также заявили, что обыски проводят у "членов и сторонников преступной организации". Правоохранители призвали тех, к кому они приходят, "сотрудничать и открывать" двери.