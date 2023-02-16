В Молдове после российского обстрела Украины нашли обломки ракеты – фото
16.02.2023, 15:59
Обломки ракеты в Молдове (Фото - МВД Молдовы)
Пограничный патруль Молдовы обнаружил обломки ракеты, которая упала в районе Бричан. Об этом сообщает МВД Молдовы.
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В сообщении отмечено, что ракета обнаружена после очередного массированного обстрела россиянами территории Украины.
Место обнаружения обломков ракеты было оцеплено, о находке проинформированы все ответственные службы. "Компетентными органами в установленном порядке предпринимаются все необходимые действия для обеспечения безопасности граждан", – сказано в сообщении МВД.
Отмечается, что это уже четвертый случай, когда обломки ракет от бомбардировок Украины попадают на территорию Молдовы.
- 10 февраля 2023 года Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что во время ракетного обстрела Украины Россией две российские ракеты "Калибр" пересекли границы Молдовы и Румынии.
- 14 февраля Молдова закрывала свое воздушное пространство на три часа "по соображениям безопасности". Позже сообщалось, что причиной этого был неопознанный аэростат, о котором Кишинев предупредили украинские службы.
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