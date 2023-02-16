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В Молдове после российского обстрела Украины нашли обломки ракеты – фото

Цей матеріал також доступний українською
16.02.2023, 15:59
В Молдове после российского обстрела Украины нашли обломки ракеты – фото - Фото
Обломки ракеты в Молдове (Фото - МВД Молдовы)

Пограничный патруль Молдовы обнаружил обломки ракеты, которая упала в районе Бричан. Об этом сообщает МВД Молдовы.

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В сообщении отмечено, что ракета обнаружена после очередного массированного обстрела россиянами территории Украины.

Место обнаружения обломков ракеты было оцеплено, о находке проинформированы все ответственные службы. "Компетентными органами в установленном порядке предпринимаются все необходимые действия для обеспечения безопасности граждан", – сказано в сообщении МВД.

Приблизительное место падения ракеты
Отмечается, что это уже четвертый случай, когда обломки ракет от бомбардировок Украины попадают на территорию Молдовы. 

Обломки ракеты в Молдове (Фото – МВД Молдовы)
Сергій Бережний
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