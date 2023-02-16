В Молдове после российского обстрела Украины нашли обломки ракеты – фото

Пограничный патруль Молдовы обнаружил обломки ракеты, которая упала в районе Бричан. Об этом сообщает МВД Молдовы.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В сообщении отмечено, что ракета обнаружена после очередного массированного обстрела россиянами территории Украины.

Место обнаружения обломков ракеты было оцеплено, о находке проинформированы все ответственные службы. "Компетентными органами в установленном порядке предпринимаются все необходимые действия для обеспечения безопасности граждан", – сказано в сообщении МВД.

Отмечается, что это уже четвертый случай, когда обломки ракет от бомбардировок Украины попадают на территорию Молдовы.

10 февраля 2023 года Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что во время ракетного обстрела Украины Россией две российские ракеты "Калибр" пересекли границы Молдовы и Румынии.

14 февраля Молдова закрывала свое воздушное пространство на три часа "по соображениям безопасности". Позже сообщалось, что причиной этого был неопознанный аэростат, о котором Кишинев предупредили украинские службы.

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.