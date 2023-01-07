В направлении Крыма у России больше нет глубокого тыла — командующий группировки "Таврия"

На Таврийском направлении у российских оккупантов перестало существовать понятие глубокого тыла. Об этом заявил командующий группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

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По его словам, Вооруженные Силы Украины успешно провели наступательные операции в Харьковской и Херсонской областях благодаря удачному соединению огня и маневров.

Он отметил, что украинские воины контролируют все попытки оккупантов организовать эффективную оборону и создать условия для активных действий.

Генерал заявил, что ВСУ делают все, чтобы уничтожить максимальное количество сил и средств россиян даже во время относительного затишья на фронте.

"Чем больше мы уничтожим их сейчас, тем меньше будет работы в ходе окончательного освобождения Украины от захватчиков", — резюмировал военачальник.

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Дмитро Гриниченко

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