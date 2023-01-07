В направлении Крыма у России больше нет глубокого тыла — командующий группировки "Таврия"
На Таврийском направлении у российских оккупантов перестало существовать понятие глубокого тыла. Об этом заявил командующий группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.
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По его словам, Вооруженные Силы Украины успешно провели наступательные операции в Харьковской и Херсонской областях благодаря удачному соединению огня и маневров.
Он отметил, что украинские воины контролируют все попытки оккупантов организовать эффективную оборону и создать условия для активных действий.
Генерал заявил, что ВСУ делают все, чтобы уничтожить максимальное количество сил и средств россиян даже во время относительного затишья на фронте.
"Чем больше мы уничтожим их сейчас, тем меньше будет работы в ходе окончательного освобождения Украины от захватчиков", — резюмировал военачальник.
- Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что Украина вернет временно оккупированный Крым комбинированным путем — военной силой и дипломатией.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что дипломатическое решение войны может заключаться в возвращении к границам Украины по состоянию на 2013 год.
- Министр обороны Алексей Резников считает, что Украина может вернуть Крым без боев.
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