В НАТО готовятся к возможной войне с Россией. Считают, что бюрократия – это проблема
НАТО предупредило страны-члены о том, что чрезмерная бюрократическая волокита мешает передвижению войск по Европе в случае возможной войны с Россией. Об этом начальник логистического командования НАТО JSEC, генерал-лейтенант Александр Солфранк сообщил в интервью агентству Reuters.
"У нас заканчивается время. То, что мы не сделаем в мирное время, не будет готово в случае кризиса или войны", – заявил генерал-лейтенант Солфранк.
"Огромное пространство и тот факт, что не все войска базируются на передовой, – все это означает, что Альянс должен быстро перебрасывать войска с их баз в нужное место на восточном фланге", – отметил Солфранк, добавив, что это требует соответствующей подготовки.
Он отметил, что в разгар войны в Украине Россия выпускала 50 000 артиллерийских снарядов в день и эти снаряды должны долететь до гаубиц.
"Поэтому мы должны создать склады – для боеприпасов, горючего, запчастей и провизии", – подчеркнул он.
По его словам, сейчас войскам НАТО приходится руководствоваться различными национальными правилами, начиная с предварительного уведомления, необходимого для отправки боеприпасов, и заканчивая допустимой длиной военных конвоев и профилактикой болезней.
"У нас есть избыток правил, но единственное, чего нам не хватает, – это времени. Война России против Украины оказалась войной на истощение, а война на истощение – это битва за логистику", – предупредил адмирал Роб Бауэр, глава Военного комитета НАТО.
Солфранк сказал, что хотел бы видеть "военный Шенген", зону свободного военного прохода вроде политической Шенгенской зоны, позволяющей свободное передвижение в пределах большей части ЕС.
Он отметил, что НАТО не должно побуждать Россию к просчетам, создавая впечатление, что Москва может иметь шанс на победу из-за неготовности Альянса, предупредил он.
"Мы должны быть на шаг впереди. Мы должны подготовить театр военных действий задолго до того, как будет применена статья 5", – сказал он, имея в виду положение НАТО о коллективной обороне, которое "фактически ставит альянс в состояние войны".
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