В НАТО готуються до можливої війни з Росією. Вважають, що бюрократія — це проблема

НАТО попередило країни-члени про те, що надмірна бюрократична тяганина заважає пересуванню військ Європою в разі можливої війни з Росією. Про це начальник логістичного командування НАТО JSEC, генерал-лейтенант Александр Солфранк повідомив у інтерв'ю для агентства Reuters.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

"У нас закінчується час. Те, що ми не зробимо в мирний час, не буде готове в разі кризи або війни", – заявив генерал-лейтенант Солфранк.

ДОВІДКА. Об'єднане командування НАТО з підтримки і забезпечення (JSEC) в південнонімецькому місті Ульм розпочало свою роботу в 2021 році. Його завданням є координація швидкого пересування військ і танків по континенту, а також логістична підготовка, наприклад, зберігання боєприпасів на східному фланзі Альянсу. Внаслідок вторгнення Росії в Україну в 2014 році створення ОЗСЄ стало відображенням оцінки того, що НАТО після десятиліть розрядки після холодної війни знову має бути готовим до війни в Європі, яка може спалахнути будь-якої миті.

"Величезний простір та той факт, що не всі війська базуються на передовій, – все це означає, що Альянс повинен швидко перекидати війська з їхніх баз до потрібного місця на східному фланзі", – зазначив Солфранк, додавши, що це потребує відповідної підготовки.

Він зауважив, що у розпал війни в Україні Росія випускала 50 000 артилерійських снарядів на день й ці снаряди мають долетіти до гаубиць.

"Тому ми повинні створити склади – для боєприпасів, пального, запчастин і провізії", – наголосив він.

За його словами, зараз військам НАТО доводиться керуватися різноманітними національними правилами, починаючи від попереднього повідомлення, необхідного для відправлення боєприпасів, і закінчуючи допустимою довжиною військових конвоїв і профілактикою хвороб.

"У нас є надлишок правил, але єдине, чого нам бракує, – це часу. Війна Росії проти України виявилася війною на виснаження, а війна на виснаження – це битва за логістику", – попередив адмірал Роб Бауер, голова Військового комітету НАТО.

Солфранк сказав, що хотів би бачити "військовий Шенген", зону вільного військового проходу на кшталт політичної Шенгенської зони, яка дозволяє вільне пересування в межах більшої частини ЄС.

Він зазначив, що НАТО не повинне спонукати Росію до прорахунків, створюючи враження, що Москва може мати шанс на перемогу через неготовність Альянсу, попередив він.

"Ми повинні бути на крок попереду. Ми повинні підготувати театр військових дій задовго до того, як буде застосована стаття 5", – сказав він, маючи на увазі положення НАТО про колективну оборону, яке "фактично ставить альянс у стан війни".

За підсумками саміту НАТО у Вільнюсі країни G7 ухвалили декларацію про гарантії безпеки, які мають діяти до вступу України до НАТО.

В ОП запевняють, що отримані Україною гарантії безпеки не будуть Будапештом-2.

22 листопада стало відомо, що Європейський Союз працює над документом, який забезпечуватиме зобов'язання країн-членів у галузі безпеки перед Україною.

Читайте також: Путін не переживе Україну з гарантіями безпеки від союзників – Блінкен

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.