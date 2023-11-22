RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

ЄС готує зобов'язання щодо безпеки для України. Bloomberg опублікувало пропозиції: список

Этот материал также доступен на русском
22.11.2023, 09:51
ЄС готує зобов'язання щодо безпеки для України. Bloomberg опублікувало пропозиції: список - Фото
Володимир Зеленський (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

Європейський Союз працює над документом, який забезпечуватиме зобов'язання країн-членів у галузі безпеки перед Україною. Про це повідомляє видання Bloomberg.

Журналісти пишуть, що ЄС надав державам-членам основу надання Україні довгострокової військової допомоги. Проєкт документа обговорюватиметься послами блоку цього тижня та лідерами країн у грудні. Також він ляже в основу консультацій Києва із країнами G7.

G7 домовилася на саміті НАТО у Вільнюсі щодо гарантій безпеки Україні для стримування російської агресії у майбутньому. Україна ж зобов'язалася продовжити реформи у судовій, правоохоронній та оборонній сфері.

Програма Євросоюзу передбачає такі пропозиції:

— "Передбачуваний, ефективний, стійкий і довгостроковий" механізм постачання військової техніки в Україну, який мобілізує європейську оборонну промисловість;

— навчання українських військових;

— розширення співпраці з українською оборонною галуззю для збільшення потужностей та узгодження стандартів;

— зміцнення здатності України протистояти гібридним та кібернетичним загрозам, а також дезінформації;

— підтримка розмінування;

— допомога Україні у реформах для вступу до ЄС, а також підвищення її здатності контролювати запаси вогнепальної зброї, легких озброєнь та боєприпасів для протидії будь-якому незаконному обігу;

— підтримка енергетичного переходу країни та зусиль з ядерної безпеки;

— обмін розвідданими та супутниковими знімками.

У документі йдеться про те, що постачання зброї триватиме через Європейський фонд миру — це механізм, який відшкодовує державам-членам те, що вони постачають Україні.

Однак, за словами одного європейського дипломата, початковий план ЄС виділити 20 млрд євро протягом чотирьох років на зброю для України ризикує провалитися, оскільки партнери не змогли домовитися про умови.

Натомість європейці сподіваються домовитися про виділення 5 млрд євро на 2024 рік із зобов'язаннями щодо продовження підтримки в майбутньому.

  • За підсумками саміту НАТО у Вільнюсі країни G7 ухвалили декларацію про гарантії безпеки, які мають діяти до вступу України до НАТО.
  • В ОП запевняють, що отримані Україною гарантії безпеки не будуть Будапештом-2.
  • 4 серпня стартували переговори щодо гарантій безпеки між Україною та США.

Читайте також: Путін не переживе Україну з гарантіями безпеки від союзників – Блінкен

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаНАТОєвросоюзвійськова допомогагарантії безпеки
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 