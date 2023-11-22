ЄС готує зобов'язання щодо безпеки для України. Bloomberg опублікувало пропозиції: список

Європейський Союз працює над документом, який забезпечуватиме зобов'язання країн-членів у галузі безпеки перед Україною. Про це повідомляє видання Bloomberg.

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Журналісти пишуть, що ЄС надав державам-членам основу надання Україні довгострокової військової допомоги. Проєкт документа обговорюватиметься послами блоку цього тижня та лідерами країн у грудні. Також він ляже в основу консультацій Києва із країнами G7.

G7 домовилася на саміті НАТО у Вільнюсі щодо гарантій безпеки Україні для стримування російської агресії у майбутньому. Україна ж зобов'язалася продовжити реформи у судовій, правоохоронній та оборонній сфері.

Програма Євросоюзу передбачає такі пропозиції:

— "Передбачуваний, ефективний, стійкий і довгостроковий" механізм постачання військової техніки в Україну, який мобілізує європейську оборонну промисловість;

— навчання українських військових;

— розширення співпраці з українською оборонною галуззю для збільшення потужностей та узгодження стандартів;

— зміцнення здатності України протистояти гібридним та кібернетичним загрозам, а також дезінформації;

— підтримка розмінування;

— допомога Україні у реформах для вступу до ЄС, а також підвищення її здатності контролювати запаси вогнепальної зброї, легких озброєнь та боєприпасів для протидії будь-якому незаконному обігу;

— підтримка енергетичного переходу країни та зусиль з ядерної безпеки;

— обмін розвідданими та супутниковими знімками.

У документі йдеться про те, що постачання зброї триватиме через Європейський фонд миру — це механізм, який відшкодовує державам-членам те, що вони постачають Україні.

Однак, за словами одного європейського дипломата, початковий план ЄС виділити 20 млрд євро протягом чотирьох років на зброю для України ризикує провалитися, оскільки партнери не змогли домовитися про умови.

Натомість європейці сподіваються домовитися про виділення 5 млрд євро на 2024 рік із зобов'язаннями щодо продовження підтримки в майбутньому.

За підсумками саміту НАТО у Вільнюсі країни G7 ухвалили декларацію про гарантії безпеки, які мають діяти до вступу України до НАТО.

В ОП запевняють, що отримані Україною гарантії безпеки не будуть Будапештом-2.

4 серпня стартували переговори щодо гарантій безпеки між Україною та США.

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