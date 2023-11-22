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ЕС готовит обязательства по безопасности для Украины. Bloomberg опубликовало предложения

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2023, 09:51
ЕС готовит обязательства по безопасности для Украины. Bloomberg опубликовало предложения - Фото
Владимир Зеленский (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

Европейский Союз работает над документом, который будет обеспечивать обязательства стран-членов в области безопасности перед Украиной. Об этом сообщило издание Bloomberg.

Журналисты пишут, что ЕС предоставил государствам-членам основу для предоставления Украине долгосрочной военной помощи. Проект документа будет обсуждаться послами блока на этой неделе и лидерами стран в декабре. Также он ляжет в основу консультаций Киева со странами G7.

G7 договорилась на саммите НАТО в Вильнюсе о гарантиях безопасности Украине для сдерживания российской агрессии в будущем. Украина же обязалась продолжить реформы в судебной, правоохранительной и оборонной сфере. 

Программа Евросоюза предусматривает следующие предложения:

— "Предсказуемый, эффективный, устойчивый и долгосрочный" механизм поставок военной техники в Украину, который мобилизует европейскую оборонную промышленность;

— обучение украинских военных;

— расширение сотрудничества с украинской оборонной сферой для увеличения мощностей и согласования стандартов;

— укрепление способности Украины противостоять гибридным и кибернетическим угрозам, а также дезинформации;

— поддержка разминирования;

— помощь Украине в реформах для вступления в ЕС, а также повышение ее способности контролировать запасы огнестрельного оружия, легких вооружений и боеприпасов для противодействия любому незаконному обороту;

— поддержка энергетического перехода страны и усилий по ядерной безопасности;

— обмен разведданными и спутниковыми снимками.

В документе говорится, что поставки оружия продолжатся через Европейский фонд мира — это механизм, который возмещает государствам-членам то, что они поставляют Украине.

Однако, по словам одного европейского дипломата, первоначальный план ЕС выделить 20 млрд евро в течение четырех лет на оружие для Украины рискует провалиться, поскольку партнеры не смогли договориться об условиях. 

Вместо этого европейцы надеются договориться о выделении 5 млрд евро на 2024 год с обязательствами по продолжению поддержки в будущем. 

  • По итогам саммита НАТО в Вильнюсе страны G7 приняли декларацию о гарантиях безопасности, которые должны действовать до вступления Украины в НАТО.
  • В ОП уверяют, что полученные Украиной гарантии безопасности не будут Будапештом-2.
  • 4 августа стартовали переговоры о гарантиях безопасности между Украиной и США.

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Дмитрий Гриниченко
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