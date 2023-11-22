ЕС готовит обязательства по безопасности для Украины. Bloomberg опубликовало предложения
Европейский Союз работает над документом, который будет обеспечивать обязательства стран-членов в области безопасности перед Украиной. Об этом сообщило издание Bloomberg.
Журналисты пишут, что ЕС предоставил государствам-членам основу для предоставления Украине долгосрочной военной помощи. Проект документа будет обсуждаться послами блока на этой неделе и лидерами стран в декабре. Также он ляжет в основу консультаций Киева со странами G7.
G7 договорилась на саммите НАТО в Вильнюсе о гарантиях безопасности Украине для сдерживания российской агрессии в будущем. Украина же обязалась продолжить реформы в судебной, правоохранительной и оборонной сфере.
Программа Евросоюза предусматривает следующие предложения:
— "Предсказуемый, эффективный, устойчивый и долгосрочный" механизм поставок военной техники в Украину, который мобилизует европейскую оборонную промышленность;
— обучение украинских военных;
— расширение сотрудничества с украинской оборонной сферой для увеличения мощностей и согласования стандартов;
— укрепление способности Украины противостоять гибридным и кибернетическим угрозам, а также дезинформации;
— поддержка разминирования;
— помощь Украине в реформах для вступления в ЕС, а также повышение ее способности контролировать запасы огнестрельного оружия, легких вооружений и боеприпасов для противодействия любому незаконному обороту;
— поддержка энергетического перехода страны и усилий по ядерной безопасности;
— обмен разведданными и спутниковыми снимками.
В документе говорится, что поставки оружия продолжатся через Европейский фонд мира — это механизм, который возмещает государствам-членам то, что они поставляют Украине.
Однако, по словам одного европейского дипломата, первоначальный план ЕС выделить 20 млрд евро в течение четырех лет на оружие для Украины рискует провалиться, поскольку партнеры не смогли договориться об условиях.
Вместо этого европейцы надеются договориться о выделении 5 млрд евро на 2024 год с обязательствами по продолжению поддержки в будущем.
- По итогам саммита НАТО в Вильнюсе страны G7 приняли декларацию о гарантиях безопасности, которые должны действовать до вступления Украины в НАТО.
- В ОП уверяют, что полученные Украиной гарантии безопасности не будут Будапештом-2.
- 4 августа стартовали переговоры о гарантиях безопасности между Украиной и США.
Читайте также: Путин не переживет Украину с гарантиями безопасности от союзников – Блинкен
Комментарии