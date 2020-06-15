В Нацполиции уверяют, что их новый департамент не дублирует функции СБУ

Иллюстративное фото: пресс-служба МВД

В Нацполиции утверждают, что функции их нового департамента защиты интересов общества и государства не будут дублировать функции Службы безопасности Украины. Об этом Бабелю рассказали заместитель главы Нацполиции Олег Козловский и руководитель департамента — бывший сотрудник Альфы СБУ Евгений Макаров.

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По их словам, закон разграничивает преступления, которые расследует СБУ, и преступления, которыми занимается новый департамент полиции.

Например, обе структуры расследуют преступления на почве расовой и религиозной нетерпимости, но если компетенция СБУ — вопросы геноцида, то полиция занимается менее масштабными случаями — разжиганием вражды и так далее, говорят собеседники издания.

Также, по их словам, и СБУ, и Нацполиция борются с преступлениями против госвласти, но СБУ расследует насильственное свержение строя, захват и финансирование, а полиция предотвращает и расследует случаи захвата общественных и госучреждений. Такая же схема и с преступлениями против инфраструктуры: масштабными диверсиями занимается СБУ, а кражами — полиция.

25 мая Центр противодействия коррупции сообщил , что 12 марта в Нацполиции создали Департамент защиты интересов общества и государства. При этом информации о новом подразделении в открытом доступе не было. В МВД журналистам также отказались сообщить что-либо о новом департаменте, сославшись на служебный характер информации.

4 июня в полиции перечислили функции нового департамента.