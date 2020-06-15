В Нацполиции уверяют, что их новый департамент не дублирует функции СБУ

В Нацполиции утверждают, что функции их нового департамента защиты интересов общества и государства не будут дублировать функции Службы безопасности Украины. Об этом Бабелю рассказали заместитель главы Нацполиции Олег Козловский и руководитель департамента — бывший сотрудник Альфы СБУ Евгений Макаров.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По их словам, закон разграничивает преступления, которые расследует СБУ, и преступления, которыми занимается новый департамент полиции.
Например, обе структуры расследуют преступления на почве расовой и религиозной нетерпимости, но если компетенция СБУ — вопросы геноцида, то полиция занимается менее масштабными случаями — разжиганием вражды и так далее, говорят собеседники издания.
Также, по их словам, и СБУ, и Нацполиция борются с преступлениями против госвласти, но СБУ расследует насильственное свержение строя, захват и финансирование, а полиция предотвращает и расследует случаи захвата общественных и госучреждений. Такая же схема и с преступлениями против инфраструктуры: масштабными диверсиями занимается СБУ, а кражами — полиция.