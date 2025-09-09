В Непале протесты. Премьер подал в отставку, правительство эвакуируют, а парламент в огне

Протесты в Непале (Фото: Іпԁіа Today)

В Непале начались масштабные протесты. На фоне этого премьер-министр страны Шарма Оли подал в отставку, а президент уже принял его заявление, сообщает Reuters со ссылкой на помощника президента.

В заявлении об отставке Оли отметил, что уходит, "чтобы способствовать решению проблемы и помочь ее решить политически".

За данные India Today, перед этим премьер обращался к начальнику армии Непала с просьбой о помощи в сдерживании протестов и гарантии собственной безопасности. Однако военное командование ответило, что может вмешаться только при условии его отказа от власти.

В то время протестующие атаковали правительственные здания – они подожгли Парламент, повредили Верховный суд и Офис Генпрокурора. Они также совершили нападения на жилые дома политиков, в том числе частные резиденции президента и премьера.

Протестующие также подожгли отель Hilton в Катманду, принадлежащий одному из лидеров правящей партии, и ворвались в штаб-квартиру Коммунистической партии, сорвав эмблему с серпом и молотом.

Для охраны аэропорта развернули более 300 военнослужащих, привлекли десятки армейских вертолетов для эвакуации чиновников. VIP-персон перевозят в армейские казармы в Катманду.

На индийско-непальской границе в Западной Бенгалии объявили режим повышенной готовности. Начальник полиции Правин Пракаш заявил, что создан дополнительный пост и власти внимательно следят за событиями.

Журналисты Іпԁіа Today сообщают, что протестующие координируют свои действия через платформу Discord, где распространяют инструкции по созданию коктейлей Молотова, указания по атакам на самолеты и поиску боеприпасов в полицейских участках.

Аэропорт Катманду прекратил все операции.

Правительство Непала было разоблачено в коррупции, поэтому они запретили приложения для социальных сетей. Но, имея почти 14 миллионов молодых людей, они не могут игнорировать поколение Gen Z. Это поколение не будет молчать.

pic.twitter.com/Ic0QHuMGMa - sangwan (@SangwanHQ) 8 сентября 2025 г

Парламент Непала выпотрошен в Катманду тысячами протестующих молодых людей.

Протесты в Непале начались из-за недовольства коррупцией и блокировкой соцсетей, в частности YouTube, X, WhatsApp, Facebook и Instagram.

Хотя запрет впоследствии отменили и ввели комендантский час в столице, акции не прекратились. Во время предыдущих протестов погибли по меньшей мере 19 человек, более 100 – ранены.