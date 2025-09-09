У Непалі протести. Прем’єр подав у відставку, уряд евакуюють літаками, а парламент у вогні – відео
Протести в Непалі (Фото: Іndia Today)

У Непалі розпочалися масштабні протести. На фоні цього прем’єр-міністр країни Шарма Олі подав у відставку, а президент уже прийняв його заяву, повідомляє Reuters із посиланням на помічника президента.

У заяві про відставку Олі зазначив, що йде, "щоб сприяти розв'язанню проблеми й допомогти її вирішити політично".

За даними India Today, перед цим прем’єр звертався до начальника армії Непалу з проханням про допомогу у стримуванні протестів і гарантії власної безпеки. Однак військове командування відповіло, що може втрутитися лише за умови його відмови від влади.

У той час протестувальники атакували урядові будівлі – вони підпалили парламент, пошкодили Верховний суд та Офіс генпрокурора. Вони також вчинили напади на житлові будинки політиків, зокрема приватні резиденції президента та премʼєра.

Протестувальники також підпалили готель Hilton у Катманду, що належить одному з лідерів партії влади, й увірвались до штаб-квартири Комуністичної партії, зірвавши емблему із серпом і молотом.

Для охорони аеропорту розгорнули понад 300 військовослужбовців, залучили десятки армійських гелікоптерів для евакуації урядовців. VIP-персон перевозять до армійських казарм у Катманду.

На індійсько-непальському кордоні в Західній Бенгалії оголосили режим підвищеної готовності. Начальник поліції Правін Пракаш заявив, що створено додатковий пост і влада уважно стежить за подіями.

Журналісти India Today повідомляють, що протестувальники координують свої дії через платформу Discord, де поширюють інструкції з виготовлення коктейлів Молотова, вказівки щодо атак на літаки й пошуку боєприпасів у поліційних дільницях.

Протести в Непалі почалися через невдоволення корупцією та блокуванням соцмереж, зокрема YouTube, X, WhatsApp, Facebook й Instagram.

Хоча заборону згодом скасували та ввели комендантську годину в столиці, акції не припинилися. Під час попередніх протестів загинули щонайменше 19 людей, понад 100 – поранені.

