У Непалі протести. Прем’єр подав у відставку, уряд евакуюють літаками, а парламент у вогні – відео

Протести в Непалі почалися через невдоволення корупцією та блокуванням соцмереж

Протести в Непалі (Фото: Іndia Today)

У Непалі розпочалися масштабні протести. На фоні цього прем’єр-міністр країни Шарма Олі подав у відставку, а президент уже прийняв його заяву, повідомляє Reuters із посиланням на помічника президента.

У заяві про відставку Олі зазначив, що йде, "щоб сприяти розв'язанню проблеми й допомогти її вирішити політично".

За даними India Today, перед цим прем’єр звертався до начальника армії Непалу з проханням про допомогу у стримуванні протестів і гарантії власної безпеки. Однак військове командування відповіло, що може втрутитися лише за умови його відмови від влади.

У той час протестувальники атакували урядові будівлі – вони підпалили парламент, пошкодили Верховний суд та Офіс генпрокурора. Вони також вчинили напади на житлові будинки політиків, зокрема приватні резиденції президента та премʼєра.

Протестувальники також підпалили готель Hilton у Катманду, що належить одному з лідерів партії влади, й увірвались до штаб-квартири Комуністичної партії, зірвавши емблему із серпом і молотом.

Для охорони аеропорту розгорнули понад 300 військовослужбовців, залучили десятки армійських гелікоптерів для евакуації урядовців. VIP-персон перевозять до армійських казарм у Катманду.

На індійсько-непальському кордоні в Західній Бенгалії оголосили режим підвищеної готовності. Начальник поліції Правін Пракаш заявив, що створено додатковий пост і влада уважно стежить за подіями.

Журналісти India Today повідомляють, що протестувальники координують свої дії через платформу Discord, де поширюють інструкції з виготовлення коктейлів Молотова, вказівки щодо атак на літаки й пошуку боєприпасів у поліційних дільницях.

Protesters in Nepal have attacked and burnt down the houses of Nepal's President, Prime Minister and other Ministers.



Kathmandu airport has stopped all operations.#NepalGenZProtest pic.twitter.com/MHfWdAzqfb — With Love Bihar (@WithLoveBihar) September 9, 2025

Nepal govt was getting exposed for corruption, so they banned social media apps. But with almost 14 million young people, they can’t ignore Gen Z. This generation won’t stay silent.

pic.twitter.com/Ic0QHuMGMa — sangwan (@SangwanHQ) September 8, 2025

Nepal Parliament gutted in Kathmandu by thousands of youth protestors. pic.twitter.com/MbzMxl4F5i — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) September 9, 2025

Протести в Непалі почалися через невдоволення корупцією та блокуванням соцмереж, зокрема YouTube, X, WhatsApp, Facebook й Instagram.

Хоча заборону згодом скасували та ввели комендантську годину в столиці, акції не припинилися. Під час попередніх протестів загинули щонайменше 19 людей, понад 100 – поранені.