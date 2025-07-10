В Нидерландах к трем годам засудили мужчину, который передавал России высокие технологии
Роттердамский суд приговорил 43-летнего россиянина к трем годам лишения свободы по обвинению в промышленном шпионаже. Об этом сообщается на официальном сайте суда.
Следствие установило, что россиянин работал в голландских компаниях-производителях микросхем ASML и NXP с 2021 по 2024 год и в этот период регулярно копировал конфиденциальную информацию с серверов.
Речь идет об информации о голландской технологии производства микросхем, которая, по мнению суда, не была ему необходима для выполнения своих служебных обязанностей.
В ходе расследования выяснилось, что после поездок в Россию мужчина получал на свой банковский счет "значительные суммы денег" и в период с 2021 по 2024 год внес на свой счет 43 900 евро наличными.
Россиянин признал в суде, что консультировал российскую сторону, но заявил, что хранил конфиденциальную информацию голландских производителей микросхем "для собственного использования" и не знал, что ее нельзя передавать в Россию.
"Это может способствовать усилению военного или стратегического потенциала этой страны (России. – Ред.), что имеет последствия для Украины и может косвенно повлиять на международную безопасность и стабильность", – констатировал суд.
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