У Нідерландах засудили до трьох років чоловіка, який зливав Росії високотехнологічні дані
Роттердамський суд засудив 43-річного росіянина до трьох років ув'язнення за звинуваченням у промисловому шпигунстві. Про це йдеться на офіційному сайті суду.
Слідство встановило, що росіянин працював у нідерландських компаніях – виробниках мікросхем ASML і NXP з 2021 до 2024 року і в цей період регулярно копіював конфіденційну інформацію з серверів.
Йдеться про інформацію стосовно нідерландської технології виробництва мікросхем, яка, на думку суду, не була необхідна йому для виконання своїх службових обов'язків.
З розслідування з'ясувалося, що після візитів до Росії чоловік отримав на свій банківський рахунок "значні суми грошей" і між 2021 і 2024 роками поклав на свій рахунок 43 900 євро готівкою.
Росіянин визнав у суді, що надавав консультації російській стороні, але заявив, що зберігав конфіденційну інформацію нідерландських виробників мікросхем "для власного використання" і не знав, що її не можна передавати до Росії.
"Це може сприяти посиленню військового або стратегічного потенціалу цієї країни (Росії. – Ред.), що має наслідки для України та може опосередковано вплинути на міжнародну безпеку та стабільність", – констатував суд.
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