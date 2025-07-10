У Нідерландах засудили до трьох років чоловіка, який зливав Росії високотехнологічні дані

Підозрюваний також визнав себе винним у комп'ютерному хакерстві

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Роттердамський суд засудив 43-річного росіянина до трьох років ув'язнення за звинуваченням у промисловому шпигунстві. Про це йдеться на офіційному сайті суду.

Слідство встановило, що росіянин працював у нідерландських компаніях – виробниках мікросхем ASML і NXP з 2021 до 2024 року і в цей період регулярно копіював конфіденційну інформацію з серверів.

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Йдеться про інформацію стосовно нідерландської технології виробництва мікросхем, яка, на думку суду, не була необхідна йому для виконання своїх службових обов'язків.

З розслідування з'ясувалося, що після візитів до Росії чоловік отримав на свій банківський рахунок "значні суми грошей" і між 2021 і 2024 роками поклав на свій рахунок 43 900 євро готівкою.

Росіянин визнав у суді, що надавав консультації російській стороні, але заявив, що зберігав конфіденційну інформацію нідерландських виробників мікросхем "для власного використання" і не знав, що її не можна передавати до Росії.

"Це може сприяти посиленню військового або стратегічного потенціалу цієї країни (Росії. – Ред.), що має наслідки для України та може опосередковано вплинути на міжнародну безпеку та стабільність", – констатував суд.