В Николаеве – военное положение, жителей просят не выходить на улицы

Сегодня, 26 февраля, в Николаеве установлен режим военного положения. Жителей города просят не выходить на улицы. С таким обращением выступил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Все зашли в дома! В городе быстро передвигаются военные. Будут выключены все светофоры. Возможен заход техники. Военное положение – сидим дома. Аккуратно!", – сказал глава ОГА.

Он призвал горожан не пользоваться своими автомобилями, чтобы избежать аварий, а также спрятать их.

"Смотрим по сторонам, машины военные игнорят светофоры, сопровождать полицией не успеваем. Прячьте свои машины, дал разрешение забирать машины в пользу армии у особо умных и предателей", – сказал Ким.

Ранее сегодня сообщалось, что Николаев занимает круговую оборону, будут строить баррикады – ждут танков врага.

Читайте также: Вторжение РФ в Украину: танки и ракетные обстрелы городов. Главные новости – хроника

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.