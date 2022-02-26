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В Николаеве – военное положение, жителей просят не выходить на улицы

Цей матеріал також доступний українською
26.02.2022, 17:18
В Николаеве – военное положение, жителей просят не выходить на улицы - Фото
Виталий Ким (Скриншот видео)

Сегодня, 26 февраля, в Николаеве установлен режим военного положения. Жителей города просят не выходить на улицы. С таким обращением выступил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

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"Все зашли в дома! В городе быстро передвигаются военные. Будут выключены все светофоры. Возможен заход техники. Военное положение – сидим дома. Аккуратно!", – сказал глава ОГА.

Он призвал горожан не пользоваться своими автомобилями, чтобы избежать аварий, а также спрятать их.

"Смотрим по сторонам, машины военные игнорят светофоры, сопровождать полицией не успеваем. Прячьте свои машины, дал разрешение забирать машины в пользу армии у особо умных и предателей", – сказал Ким.

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Наталия Медведева
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война Николаев
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