В Николаевской области меняют комендантский час – Ким
28.11.2022, 14:19
Виталий Ким (Скриншот видео)
В Николаевской области сокращают продолжительность комендантского часа. Об этом сообщил в видеообращении глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
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Глава ОВА сообщил, что с 1 декабря в Николаевской области, кроме деоккупированных территорий, изменят длительность комендантского часа – теперь он будет с 00:00 до 05:00.
"Чтобы бизнес мог начинать работать дольше", – сказал Ким.
Он добавил, что в области будут сняты все запреты по продаже спиртных напитков, кроме продажи для военных и спецслужб.
- Ранее сегодня, 28 ноября, сообщалось, что в Киеве пока не планируют менять длительность комендантского часа.
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