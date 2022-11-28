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В Николаевской области меняют комендантский час – Ким

Цей матеріал також доступний українською
28.11.2022, 14:19
В Николаевской области меняют комендантский час – Ким - Фото
Виталий Ким (Скриншот видео)

В Николаевской области сокращают продолжительность комендантского часа. Об этом сообщил в видеообращении глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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Глава ОВА сообщил, что с 1 декабря в Николаевской области, кроме деоккупированных территорий, изменят длительность комендантского часа – теперь он будет с 00:00 до 05:00.

"Чтобы бизнес мог начинать работать дольше", – сказал Ким.

Он добавил, что в области будут сняты все запреты по продаже спиртных напитков, кроме продажи для военных и спецслужб.

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Наталія Медведєва
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николаевская область комендантский час виталий ким
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