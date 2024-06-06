В Никополе российский дрон попал в автобус: пострадали пассажиры – фото

Последствия удара (Фото: Telegram-канал Сергея Лысака)

Утром 6 июня в городе Никополь оккупанты попали беспилотником в рейсовый автобус. В результате атаки пострадали пассажиры транспортного средства. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

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По его информации, автобус загорелся после атаки российского дрона. Спасатели пожар оперативно потушили, заявил Лысак.

Руководитель Днепропетровской ОВА отметил, что в результате попадания вражеского беспилотника ранения получили четыре человека: мужчины 52, 65, 73 лет и 38-летняя женщина.

Днем 15 мая россияне нанесли удар по Днепру. В результате атаки погибли два человека.

4 июня российские оккупационные войска атаковали Днепр ракетами, в результате работы ПВО и падения обломков была повреждена гражданская инфраструктура, есть раненые, среди которых младенец.

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