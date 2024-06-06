У Нікополі російський дрон поцілив у автобус: постраждали пасажири – фото

Наслідки удару (Фото: Telegram-канал Сергія Лисака)

Вранці 6 червня в місті Нікополь окупанти влучили безпілотником у рейсовий автобус. Унаслідок атаки постраждали пасажири транспортного засобу. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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За його інформацією, автобус зайнявся після атаки російського дрона. Рятувальники пожежу оперативно загасили, заявив Лисак.

Очільник Дніпропетровської ОВА зазначив, що внаслідок влучання ворожого безпілотника поранення отримали четверо людей: чоловіки 52, 65, 73 років та 38-річна жінка.

Вдень 15 травня росіяни завдали удару по Дніпру. Внаслідок атаки загинули двоє людей.

4 червня російські окупаційні війська атакували Дніпро ракетами, внаслідок роботи ППО та падіння уламків було пошкоджено цивільну інфраструктуру, є поранені, серед яких немовля.

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